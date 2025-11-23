В ГНС объяснили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей

Налоговая заявила, что начисленная пеня аннулируется при условии, если плательщик соблюдал предельные сроки уплаты налогов.

Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило: в случае ошибочной уплаты налогов на ненадлежащий бюджетный счет пеня не начисляется, а начисленная аннулируется при условии, что плательщик соблюдал предельные сроки уплаты налогов и подал заявление в территориальный орган ГНС о возврате таких средств с целью их зачисления в счет погашения налогового обязательства или налогового долга.

Что необходимо сделать для подачи заявления?

Войти в приватную часть Электронного кабинета, где будет доступно электронное информационное уведомление, в котором указываются реквизиты платежной инструкции, по которой была осуществлена такая ошибочная уплата;

Перейти в режим «Введение отчетности» и заполнить «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» по типу «J(F)13 Запросы». В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, добавить копию платежного документа, по которому был уплачен налог, и выбрать идентификатор формы: J1302002 — для юридических лиц, F1302002 — для физических лиц;

Подписать и отправить заявление в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата.

