  1. В Україні

За тиждень – мінус 1,3%, до 468 тисяч перетинів кордону — Держприкордонслужба

21:17, 23 листопада 2025
Пасажиропотік через кордон України продовжує знижуватися, проте він зріс у середньостроковій перспективі.
Фото: veteran.com.ua
Пасажиропотік через український кордон за тиждень з 15 по 21 листопада скоротився на 1,3% — до 468 тис. перетинів. Про це свідчать дані Держприкордонслужби.

Виїзд зменшився до 235 тис. (з 241 тис. тижнем раніше), в’їзд залишився на рівні 233 тис.

Кількість транспортних засобів — 123 тис. (проти 122 тис.), гуманітарних машин — 464 (проти 461).

Станом на 15:00 неділі найбільша черга — 30 легкових авто та 2 автобуси в ПП «Устилуг» на кордоні з Польщею. На інших пунктах черги мінімальні або відсутні.

Показники тижня вищі за торішні: у 2024-му за аналогічний період виїхало 221 тис., в’їхало 220 тис. осіб, транспортних засобів — 118 тис.

Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

