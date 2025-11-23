  1. В Украине

За неделю – минус 1,3%, до 468 тысяч пересечений границы — Госпогранслужба

21:17, 23 ноября 2025
Пассажиропоток через границу Украины продолжает снижаться, однако он вырос в среднесрочной перспективе.
Фото: veteran.com.ua
Пассажиропоток через украинскую границу за неделю с 15 по 21 ноября сократился на 1,3% — до 468 тыс. пересечений. Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы.

Выезд уменьшился до 235 тыс. (с 241 тыс. неделей ранее), въезд остался на уровне 233 тыс.

Количество транспортных средств — 123 тыс. (против 122 тыс.), гуманитарных машин — 464 (против 461).

По состоянию на 15:00 воскресенья самая большая очередь — 30 легковых автомобилей и 2 автобуса в ПП «Устилуг» на границе с Польшей. На других пунктах очереди минимальные или отсутствуют.

Показатели недели выше прошлогодних: в 2024 году за аналогичный период выехало 221 тыс., въехало 220 тыс. человек, транспортных средств — 118 тыс.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

