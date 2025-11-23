  1. В Україні

У ДПС нагадали про обмеження щодо застосування податкової знижки

23:56, 23 листопада 2025
У ДПС заявили, що податкова знижка може бути надана виключно резиденту.
У ДПС нагадали про обмеження щодо застосування податкової знижки
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті (пп. 166.4.1 Податкового кодексу України).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6, пп. 166.4.2 Податкового кодексу України).

«Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 Податкового кодексу України)», - додали у податковій.

