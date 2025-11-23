В ГНС напомнили об ограничениях по применению налоговой скидки

В ГНС заявили, что налоговая скидка может быть предоставлена исключительно резиденту.

Главное управление ГНС в Донецкой области напоминает, что налоговая скидка может быть предоставлена исключительно резиденту, который имеет регистрационный номер учетной карточки плательщика налога, а также резиденту — физическому лицу, которое из-за своих религиозных убеждений отказалось от получения регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально сообщило об этом соответствующему органу государственной налоговой службы и имеет об этом отметку в паспорте (пп. 166.4.1 Налогового кодекса Украины).

Общая сумма налоговой скидки, начисленной плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного как заработная плата, уменьшенная на сумму ЕСВ, страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, — обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые согласно закону уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (п. 164.6, пп. 166.4.2 Налогового кодекса Украины).

«Если плательщик налога до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на последующие налоговые годы не переносится (пп. 166.4.3 Налогового кодекса Украины)», — добавили в налоговой.

