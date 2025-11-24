20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до В’єтнаму

В’єтнам на два тижні прийняв на оздоровлення школярів із прифронтових громад України.

Фото: Telegram / Олег Григоров

Двадцять школярів із Сумської області вирушили на двотижневий відпочинок до В’єтнаму. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Діти з восьми громад області — серед них діти загиблих захисників, учасників бойових дій, сироти та одна дитина з числа ВПО.

«Перед від’їздом у дітей світилися очі від очікування цієї подорожі. Для них це можливість побути в безпеці – відчути те дитинство, яке ворог намагається в них відібрати», – додав Григоров.

