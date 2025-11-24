20 детей из Сумщины отправились на отдых во Вьетнам

Вьетнам на две недели принял на оздоровление школьников из прифронтовых общин Украины.

Фото: Telegram / Олег Григоров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двадцать школьников из Сумской области отправились на двухнедельный отдых во Вьетнам. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Дети из восьми общин области — среди них дети погибших защитников, участников боевых действий, сироты и один ребенок из числа ВПЛ.

«Перед отъездом у детей светились глаза от ожидания этой поездки. Для них это возможность побыть в безопасности — почувствовать то детство, которое враг пытается у них отнять», — добавил Григоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.