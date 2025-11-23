  1. Суспільство

Чи може особа, яка знаходить за кордоном, пройти ідентифікацію у будь-якому прикордонному місті — відповідь ПФУ

23:27, 23 листопада 2025
Пенсійний фонд заявив, що отримувачам виплат не потрібно їхати до місця реєстрації для ідентифікації.
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи можна отримувачу виплат, який наразі перебуває за кордоном і не може пройти ідентифікацію онлайн, пройти її в зручному прикордонному населеному пункті України чи потрібно їхати саме до місця реєстрації.

У відомстві зазначили, що в органах ПФУ послуги громадянам надаються за принципом екстериторіальності, який передбачає можливість обслуговування громадян незалежно від місця їх проживання чи реєстрації.

«Якщо людина тимчасово перебуває за кордоном і не має можливості пройти ідентифікацію онлайн, можна зробити це в будь-якому зручному сервісному центрі Пенсійного фонду України. Тобто звертатися до відділу обслуговування громадян саме за місцем реєстрації не обов’язково», - заявили у Пенсійному фонді.

