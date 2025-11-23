Может ли лицо, которое находится за границей, пройти идентификацию в любом приграничном городе — ответ ПФУ

Пенсионный фонд заявил, что получателям выплат не нужно ехать к месту регистрации для идентификации.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, можно ли получателю выплат, который сейчас находится за границей и не может пройти идентификацию онлайн, пройти ее в удобном приграничном населенном пункте Украины или нужно ехать именно к месту регистрации.

В ведомстве отметили, что в органах ПФУ услуги гражданам предоставляются по принципу экстерриториальности, который предусматривает возможность обслуживания граждан независимо от места их проживания или регистрации.

«Если человек временно находится за границей и не имеет возможности пройти идентификацию онлайн, можно сделать это в любом удобном сервисном центре Пенсионного фонда Украины. То есть обращаться в отдел обслуживания граждан именно по месту регистрации не обязательно», — заявили в Пенсионном фонде.

