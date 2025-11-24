Оклади зростуть у 2,5 раза: що зміниться для соцпрацівників, медиків і педагогів у сфері соцпослуг

Посадові оклади соціальних, медичних і педагогічних працівників у сфері соцпослуг підвищать у 2,5 рази – про які суми йде мова.

Фото: Львівська міська рада

Уряд анонсував підвищення посадових окладів працівників сфери соціальних послуг — у 2,5 рази. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад і Дніпропетровської ОВА.

Що пропонує Мінсоцполітики

За словами міністра, ініційовані відомством зміни охоплять не лише соцпрацівників, а й медичних та педагогічних фахівців, які працюють у системі соціальних послуг. Попередні розрахунки показують:

соціальний працівник — матиме понад 13 тис. грн окладу;

провідний фахівець — матиме майже 17 тис. грн.

Улютін наголосив, що саме прифронтові громади першими продемонстрували: інвестиції у соціальних працівників напряму підсилюють стійкість суспільства. Він висловив сподівання, що ініціативу підтримають всі ОВА та профільні міністерства.

Напередодні заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що система соцзахисту потребує беззаперечного перегляду оплати праці, адже з без цього неможливо забезпечити якісні послуги та утримати фахівців.

Система соцзахисту на межі кадрового виснаження

За спостереженнями Верещук під час її поїздок у регіони, соціальні служби стикаються з двома критичними проблемами:

низькі зарплати;

хронічна нестача кадрів.

На одній із робочих платформ в ОП досягли домовленості, що Мінсоцполітики у терміновому порядку внесе до Кабміну постанову про суттєве збільшення зарплат на місцях. «Підвищення має бути відчутним», — наголосила Верещук.

