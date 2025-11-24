  1. В Україні

Оклади зростуть у 2,5 раза: що зміниться для соцпрацівників, медиків і педагогів у сфері соцпослуг

08:00, 24 листопада 2025
Посадові оклади соціальних, медичних і педагогічних працівників у сфері соцпослуг підвищать у 2,5 рази – про які суми йде мова.
Оклади зростуть у 2,5 раза: що зміниться для соцпрацівників, медиків і педагогів у сфері соцпослуг
Фото: Львівська міська рада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд анонсував підвищення посадових окладів працівників сфери соціальних послуг — у 2,5 рази. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад і Дніпропетровської ОВА.

Що пропонує Мінсоцполітики

За словами міністра, ініційовані відомством зміни охоплять не лише соцпрацівників, а й медичних та педагогічних фахівців, які працюють у системі соціальних послуг. Попередні розрахунки показують:

  • соціальний працівник — матиме понад 13 тис. грн окладу;
  • провідний фахівець — матиме майже 17 тис. грн.

Улютін наголосив, що саме прифронтові громади першими продемонстрували: інвестиції у соціальних працівників напряму підсилюють стійкість суспільства. Він висловив сподівання, що ініціативу підтримають всі ОВА та профільні міністерства.

Напередодні заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що система соцзахисту потребує беззаперечного перегляду оплати праці, адже з без цього неможливо забезпечити якісні послуги та утримати фахівців.

Система соцзахисту на межі кадрового виснаження

За спостереженнями Верещук під час її поїздок у регіони, соціальні служби стикаються з двома критичними проблемами:

  • низькі зарплати;
  • хронічна нестача кадрів.

На одній із робочих платформ в ОП досягли домовленості, що Мінсоцполітики у терміновому порядку внесе до Кабміну постанову про суттєве збільшення зарплат на місцях. «Підвищення має бути відчутним», — наголосила Верещук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Мінсоцполітики офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]