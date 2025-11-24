Оклады вырастут в 2,5 раза: что изменится для соцработников, медиков и педагогов в сфере соцуслуг

Должностные оклады социальных, медицинских и педагогических работников в сфере соцуслуг повысят в 2,5 раза – о каких суммах идет речь.

Фото: Львовский городской совет

Правительство анонсировало повышение должностных окладов работников сферы социальных услуг — в 2,5 раза. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и общин и Днепропетровской ОВА.

Что предлагает Минсоцполитики

По словам министра, инициированные ведомством изменения охватят не только соцработников, но и медицинских и педагогических специалистов, работающих в системе социальных услуг. Предварительные расчеты показывают:

социальный работник — будет иметь более 13 тыс. грн оклада;

ведущий специалист — будет иметь почти 17 тыс. грн.

Улютин подчеркнул, что именно прифронтовые общины первыми продемонстрировали: инвестиции в социальных работников напрямую усиливают устойчивость общества. Он выразил надежду, что инициативу поддержат все ОВА и профильные министерства.

Накануне заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что система соцзащиты нуждается в безусловном пересмотре оплаты труда, поскольку без этого невозможно обеспечить качественные услуги и удержать специалистов.

Система соцзащиты на грани кадрового истощения

По наблюдениям Верещук во время ее поездок в регионы, социальные службы сталкиваются с двумя критическими проблемами:

низкие зарплаты;

хронический дефицит кадров.

На одной из рабочих платформ в ОП была достигнута договоренность, что Минсоцполитики в срочном порядке внесет в Кабмин постановление о существенном повышении зарплат на местах. «Повышение должно быть ощутимым», — подчеркнула Верещук.

