Верещук заявила о необходимости повышения зарплат работникам соцзащиты: правительство готовит постановление

12:54, 17 ноября 2025
Минсоцполитики уже готовит постановление, которое должно обеспечить ощутимый рост оплаты труда, заявила заместитель руководителя Офиса Президента.
Верещук заявила о необходимости повышения зарплат работникам соцзащиты: правительство готовит постановление
Фото: Уніан
Работникам органов социальной защиты населения на местах необходимо существенно повысить заработные платы, поскольку без этого невозможно обеспечить качественную социальную поддержку граждан. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующее решение обсудили на одной из рабочих платформ в Офисе Президента.

Две ключевые проблемы системы соцзащиты

Как отметила Верещук, во время поездок в регионы она постоянно общается с местными специалистами соцзащиты, которые подчеркивают две основные проблемы:

  • очень низкие зарплаты,
  • неукомплектованные штаты.

Несмотря на это, именно эти люди ежедневно выполняют реальную социальную работу — в общинах, с конкретными семьями, с наиболее уязвимыми категориями украинцев.

Соцзащита — критическое звено в противодействии войне РФ

Верещук подчеркнула, что Россия ведет против Украины гуманитарную войну, направленную на удары по гражданскому населению. В этих условиях местные службы социальной защиты являются ключевым элементом устойчивости государства.

Правительство готовит решение о повышении зарплат

По результатам совещания договорились, что Минсоцполитики в ускоренном порядке подаст в Кабинет Министров постановление о существенном повышении заработных плат работников соцзащиты на местах.

«Повышение должно быть ощутимым», — подчеркнула Верещук.

