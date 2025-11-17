  1. В Україні

Верещук заявила про необхідність підвищення зарплат працівникам соцзахисту: уряд готує постанову

12:54, 17 листопада 2025
Мінсоцполітики вже готує постанову, яка має забезпечити відчутне зростання оплати праці, заявила заступник керівника Офісу Президента.
Верещук заявила про необхідність підвищення зарплат працівникам соцзахисту: уряд готує постанову
Фото: Униан
Працівникам органів соціального захисту населення на місцях необхідно суттєво підвищити заробітні плати, оскільки без цього неможливо забезпечити якісну соціальну підтримку громадян. Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, відповідне рішення обговорили на одній із робочих платформ в Офісі Президента.

Дві ключові проблеми системи соцзахисту

Як зазначила Верещук, під час поїздок у регіони вона постійно спілкується з місцевими фахівцями соцзахисту, які наголошують на двох головних проблемах:

  • дуже низькі зарплати,
  • неукомплектовані штати.

Попри це, саме ці люди щодня виконують реальну соціальну роботу — у громадах, із конкретними сім’ями, з найуразливішими категоріями українців.

Соцзахист — критична ланка у протидії війні РФ

Верещиук наголосила, що Росія веде проти України гуманітарну війну, спрямовану на удари по цивільному населенню. У цих умовах місцеві служби соціального захисту є ключовим елементом стійкості держави.

Уряд готує рішення про підвищення зарплат

За результатами наради домовилися, що Мінсоцполітики у прискореному порядку подасть до Кабінету Міністрів постанову про суттєве підвищення заробітних плат працівників соцзахисту на місцях.

«Підвищення має бути відчутним», — підкреслила Верещук.

зарплата офіс президента

