Рекодифікація Цивільного кодексу: у центрі обговорення — приватність, персональні дані та свобода слова

07:00, 24 листопада 2025
У парламенті визначають баланс між приватністю та свободою слова.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів третю дискусійну зустріч в межах відкритого громадського обговорення з представниками медіагалузі, правозахисних організацій та юридичної спільноти щодо оновлення Цивільного кодексу України.

У центрі обговорення — приватність, персональні дані та свобода слова

Ключовими темами стали питання, що викликали найбільший резонанс під час попередніх зустрічей:

  • право на ім’я та підпис,
  • «право на забуття»,
  • межі приватності,
  • інформаційний спокій.

«У цих сферах особливо важливо поєднати свободу слова, права людини та захист персональних даних — і нам вдалося узгодити спільний підхід», — вказав Голова Парламенту.

Учасники наголосили на необхідності знайти чіткий баланс між правом на свободу слова, захистом персональних даних та забезпеченням прав людини. Мова йде про створення норм, які не лише відповідатимуть сучасним викликам, а й матимуть практичне застосування.

«Якісне законодавство формується через відкритий діалог і експертну оцінку. Це дозволяє створювати чіткі та збалансовані норми, які реально працюють у сучасному суспільстві», — зазначив Стефанчук.

Узгодження позицій та підготовка наступних розділів кодексу

Під час зустрічі учасники розглянули пропозиції від робочої групи та громадськості, зіставили їх із чинними напрацюваннями та виробили узгоджений підхід до ключових положень. Особливу увагу приділили питанню співвідношення прав громадян та інтересів медіа, а також необхідності гармонізації українських норм із міжнародними стандартами.

Стефанчук також заявив, що для публічного обговорення оприлюднені наступні книги Цивільного кодексу — Книга 5 «Зобов’язання» та Книга 7 «Сімейне право».

Книга 5 визначає правила договорів, наслідки їхнього невиконання, відповідальність за завдану шкоду та баланс інтересів кредитора й боржника. Від того, наскільки сучасно, справедливо й чітко сформульовані ці норми, залежить довіра до права, передбачуваність для бізнесу й інвестицій, а також безпека щоденних побутових угод мільйонів людей.

Книга 7 — про сім’ю, дітей, подружжя, підтримку і відповідальність близьких людей одне перед одним. Це про реальний захист, а не декларації: прав дитини, рівності подружжя, гідності кожного члена сім’ї, у тому числі в умовах війни, розлуки, міграції та нових соціальних викликів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровані декілька законопроектів про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку із його оновленням (рекодифікацією).

