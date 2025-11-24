Рекодификация Гражданского кодекса: в центре обсуждения — приватность, персональные данные и свобода слова

В парламенте определяют баланс между приватностью и свободой слова.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел третью дискуссионную встречу в рамках открытого общественного обсуждения с представителями медиасферы, правозащитных организаций и юридического сообщества относительно обновления Гражданского кодекса Украины.

В центре обсуждения — приватность, персональные данные и свобода слова

Ключевыми темами стали вопросы, вызвавшие наибольший резонанс во время предыдущих встреч:

право на имя и подпись,

«право на забвение»,

пределы приватности,

информационный покой.

«В этих сферах особенно важно сочетать свободу слова, права человека и защиту персональных данных — и нам удалось согласовать общий подход», — указал Глава Парламента.

Участники подчеркнули необходимость найти четкий баланс между правом на свободу слова, защитой персональных данных и обеспечением прав человека. Речь идет о создании норм, которые не только будут соответствовать современным вызовам, но и иметь практическое применение.

«Качественное законодательство формируется через открытый диалог и экспертную оценку. Это позволяет создавать четкие и сбалансированные нормы, которые реально работают в современном обществе», — отметил Стефанчук.

Согласование позиций и подготовка следующих разделов кодекса

Во время встречи участники рассмотрели предложения от рабочей группы и общественности, сопоставили их с действующими наработками и выработали согласованный подход к ключевым положениям. Особое внимание уделили вопросу соотношения прав граждан и интересов медиа, а также необходимости гармонизации украинских норм с международными стандартами.

Стефанчук также заявил, что для публичного обсуждения опубликованы следующие книги Гражданского кодекса — Книга 5 «Обязательства» и Книга 7 «Семейное право».

Книга 5 определяет правила договоров, последствия их невыполнения, ответственность за причиненный ущерб и баланс интересов кредитора и должника. От того, насколько современно, справедливо и четко сформулированы эти нормы, зависит доверие к праву, предсказуемость для бизнеса и инвестиций, а также безопасность ежедневных бытовых сделок миллионов людей.

Книга 7 — о семье, детях, супружестве, поддержке и ответственности близких людей друг перед другом. Это о реальной защите, а не декларациях: прав ребенка, равенства супругов, достоинства каждого члена семьи, в том числе в условиях войны, разлуки, миграции и новых социальных вызовов.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с его обновлением (рекодификацией).

