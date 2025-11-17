Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с его обновлением (ре кодификацией). Другие из них проходят общественное обсуждение.

Инициатором обновления кодекса и его активным амбассадором является лично Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

22 октября 2025 парламент принял за основу с продлением срока подготовки законопроект № 14056 (книга первая), и уже 05 ноября 2025 - законопроект № 14057 от 21.09.2025 (книга вторая).

Вскоре появились выводы Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, которое выразило свои замечания, в частности, в вопросе сделок.

Речь идет, в первую очередь о том, что Проектом предлагается убрать те нормы, которые регулируют устную и письменную формы сделок и перечень сделок, которые надлежит совершать только в письменной форме (ст. ст. 206-208).

По мнению ГНЕУ такое исключение несет значительные риски для гражданского оборота и защиты прав участников правоотношений. Кроме этого, оно может привести к значительным проблемам в правоприменении, увеличению правовой неопределенности и судебных споров. Отсутствие четких требований к форме сделок усложнит доказывание факта их заключения и содержания.

Кроме этого, ГНЕУ обращает внимание, что большинство стран имеют подобные нормы относительно формы сделок.

В частности:

Гражданский кодекс Франции (Code Civil): ст.ст. 1359-1361 определяют обязательность письменной формы сделок в определенных случаях, в частности, при 12 значительных финансовых обязательствах; в ст. 1172 – общее правило: договоры могут быть заключены в любой форме, если иное не предусмотрено законом;

Гражданский кодекс Италии (Codice Civile): ст. 1350 – устанавливает случаи, когда сделки должны быть оформлены письменно (например, недвижимость, браки, наследственные соглашения и т.д.).

Кроме того, статья 203 будет разделена на две: собственно статью 203 и статью 203-1. Первая будет иметь следующее содержание:

«1. Договоры и односторонние сделки не могут нарушать принцип автономии воли.

Стороны договоров и односторонних сделок могут совершать действия, которые соответствуют объему их дееспособности. Волеизъявление сторон договоров и односторонних сделок должно быть свободным и соответствовать их внутренней воле Договоры и односторонние сделки должны быть направлены на достижение реальных последствий.»

Вторая часть будет иметь название «Соответствие договоров и односторонних сделок императивным нормам закона и их согласование с добросовестностью (boni mores)». Согласно ей Договор и односторонняя сделка не могут противоречить императивным нормам закона и должны согласовываться с добросовестностью (boni mores).

На это ГНЕУ отметило, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону Украины «О международном праве» «автономия воли – принцип, согласно которому участники правоотношений с иностранным элементом могут осуществить выбор права, подлежащего применению к соответствующим правоотношениям», в связи с чем, его применение в правоотношениях без иностранного элемента выглядит дискуссионным.

Автор Тарас Лученко

