В Украине перед принятием законов собираются проводить публичные консультации – подписан закон

Впрочем, закон о публичных консультациях перед принятием законов вступит в силу после военного положения.

Президент 17 октября подписал принятый в июне Верховной Радой закон №3841-IX «О публичных консультациях».

Как указано, этот закон принимается с целью упорядочения привлечения заинтересованных сторон к участию в принятии решений путем публичных консультаций на всех этапах постановки проблемы, разработки, формирования и реализации государственной политики, решения вопросов местного значения. Новый закон вступает в силу через 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В частности, этим законом вносятся изменения в статью 21 Закона о предотвращении коррупции, которая предусматривает, что «законопроекты и проекты других нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот, преимуществ отдельным субъектам хозяйствования, а также делегирование полномочий государственных органов, органов власти АРК или органов местного самоуправления, с целью их общественного обсуждения, размещаются на официальных веб-сайтах соответствующих органов безотлагательно, но не позднее чем за 20 рабочих дней до дня их рассмотрения с целью принятия».

Из этой нормы убирают требование относительно размещения на официальных веб-сайтах соответствующих органов этих проектов безотлагательно, но не позднее чем за 20 рабочих дней до дня их рассмотрения, вместо этого предполагается, что проекты «разрабатываются и принимаются с обязательным проведением публичных консультаций в порядке, определенном Законом «О публичных консультациях».

Также исключается ч. 4 статьи 21, которая предусматривает, что государственные органы, органы власти АРК, органы местного самоуправления обобщают результаты общественного обсуждения законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов и обнародуют их на своих официальных веб-сайтах.

Кроме того, из статьи 9 закона о Национальной полиции убирается норма о том, что проекты нормативно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека, обязательно проходят общественное обсуждение в порядке, определенном МВД.

Вместе с тем законом предусмотрено, что публичные консультации в форме электронных консультаций по законопроекту, подготовленному народным депутатом Украины, проводятся путем его обнародования на официальном веб-сайте народного депутата или его веб-странице в социальной сети с одновременным размещением на онлайн-платформе для публичных консультаций гиперссылки на соответствующую страницу. По результатам проведения публичных консультаций народный депутат составляет отчет, в котором указываются предложения.

Публичные консультации по законопроектам, внесенным на рассмотрение Верховной Рады Украины, могут проводиться комитетом.

Решение о проведении публичных консультаций и форме их проведения принимается комитетом при принятии заключения по результатам подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

Публичные консультации по законопроекту проводятся комитетом после принятия законопроекта в первом чтении за основу.

Срок проведения комитетом публичных консультаций по законопроекту исчисляется со дня принятия законопроекта за основу и составляет 12 календарных дней. В случае принятия Верховной Радой решения о сокращении сроков подачи предложений и поправок к готовящемуся ко второму чтению законопроекту, срок проведения комитетом публичных консультаций относительно такого законопроекта составляет 5 календарных дней.

Предложения заинтересованных сторон, полученные по результатам проведения публичных консультаций по законопроекту, доводятся до народных депутатов Украины - членов соответствующего комитета. По результатам проведения публичных консультаций комитет составляет отчет, который обнародуется на официальном сайте Верховной Рады или соответствующего комитета не позднее 30 рабочих дней после дня завершения публичных консультаций.

Кроме того, министерства и другие госорганы будут проводить публичные обсуждения, если обсуждаемый проект акта:

1) касается конституционных прав, свобод и обязанностей граждан;

2) касается интересов территориальных общин, осуществления полномочий органов местного самоуправления;

3) вводит новое регулирование в определенной сфере общественных отношений, в связи с чем у заинтересованных сторон возникают новые права или обязанности, предоставляются льготы или устанавливаются ограничения для этих сторон.

Как указано в законе, рассмотрение и принятие проектов актов (за некоторыми исключениями), в отношении которых не проведены публичные консультации, откладываются до завершения проведения таких консультаций. Принятие акта без проведения публичных консультаций, нарушение установленного настоящим Законом порядка проведения публичных консультаций может быть основанием для отмены акта или признания его недействующим судом.

Автор: Наталья Мамченко

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