Практика судов
  1. В Украине

Как узнать общий страховой стаж онлайн

12:17, 19 октября 2024
Необходимо подать в ПФУ сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.
Как узнать общий страховой стаж онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказало, как узнать общий страховой стаж онлайн.

Для того чтобы узнать свой общий страховой стаж, необходимо предоставить в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

После обработки обращения информация об общем страховом стаже отображается в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Авторизироваться на вебпортале электронных услуг ПФУ можно с помощью:

  • квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • банковской карты (ID.GOV.UA);
  • Дія.Підпис.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение военнослужащего от отбывания наказания с испытательным сроком не является безусловным основанием для его увольнения с военной службы – Верховный Суд

Прокурор указывал, что применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК приведет к невозможности продления военной службы осужденным, поскольку по решению командира воинской части последний будет подлежать увольнению с военной службы как лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Президент подписал закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов и полной переаттестации таможенной службы

Кабмин должен до января сформировать комиссию по отбору нового руководителя Гостаможслужбы с участием иностранных партнеров – Президент подписал закон.

ГП «Документ» затягивает более чем на полгода выдачу паспортов украинцам за границей

В госпредприятии «Документ» Государственной миграционной службы на середину октября не выдали уже изготовленные загранпаспорта гражданам, которые обратились с соответствующими пакетами документов в начале весны.

Судья подала в суд на председателя суда из-за того, что ее не отпустили на конференцию – решение суда

Уникальный иск по проблеме командировок судей в рабочее время на конференции и семинары рассмотрели в Донецкой области.

Кандидату в судьи из числа прокуроров вспомнили дела брата и ошибки в работе

Суворовский районный суд Одессы пока останется без судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді