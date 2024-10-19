Необходимо подать в ПФУ сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказало, как узнать общий страховой стаж онлайн.

Для того чтобы узнать свой общий страховой стаж, необходимо предоставить в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

После обработки обращения информация об общем страховом стаже отображается в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Авторизироваться на вебпортале электронных услуг ПФУ можно с помощью:

квалифицированной электронной подписи (КЭП);

банковской карты (ID.GOV.UA);

Дія.Підпис.

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