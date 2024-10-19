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Як дізнатися загальний страховий стаж онлайн

12:17, 19 жовтня 2024
Необхідно подати до ПФУ скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.
Як дізнатися загальний страховий стаж онлайн
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіло, як дізнатися загальний страховий стаж онлайн.

Для того щоб дізнатися свій загальний страховий стаж, необхідно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.

Після обробки звернення інформація про загальний страховий стаж відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг ПФУ можна за допомогою:

  • кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • банківської картки (ID.GOV.UA);
  • Дія.Підпис.

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ПФУ

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