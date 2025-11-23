  1. У світі

Фондові ринки США падають через «бульбашку ШІ» – чого очікувати

21:53, 23 листопада 2025
Інвестори очікують турбулентності на фондовому ринку через «бульбашку» ШІ.
Фондові ринки США падають через «бульбашку ШІ» – чого очікувати
Фото: finclub.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фондові ринки США готуються до нестабільного кінця 2025 року через невизначеність зростання компаній у сфері штучного інтелекту, яке аналітики називають «бульбашкою». Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня індекс S&P 500 знизився на 4%, Nasdaq Composite — на 7% від максимумів кінця жовтня. Різке відновлення в п’ятницю 21 листопада не компенсувало втрат.

Зростання з квітня, спричинене ажіотажем навколо ШІ та очікуваним зниженням ставок, змінилося обережністю. Акції технологічних гігантів, як Oracle і Palantir, зазнали значних втрат, попри прибутки Nvidia.

Індекс волатильності Cboe (VIX) тримається вище 20 — рівня, що сигналізує про тривогу. Крива ф’ючерсів VIX вказує на очікувану тривалу нестабільність.

Аналітики, підприємці та банкіри говорять про «бульбашку ШІ»: розмови про AGI, «перекроювання» економіки та трильйонні інвестиції в OpenAI підживлюють сумніви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]