Фондові ринки США падають через «бульбашку ШІ» – чого очікувати

Фондові ринки США готуються до нестабільного кінця 2025 року через невизначеність зростання компаній у сфері штучного інтелекту, яке аналітики називають «бульбашкою». Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня індекс S&P 500 знизився на 4%, Nasdaq Composite — на 7% від максимумів кінця жовтня. Різке відновлення в п’ятницю 21 листопада не компенсувало втрат.

Зростання з квітня, спричинене ажіотажем навколо ШІ та очікуваним зниженням ставок, змінилося обережністю. Акції технологічних гігантів, як Oracle і Palantir, зазнали значних втрат, попри прибутки Nvidia.

Індекс волатильності Cboe (VIX) тримається вище 20 — рівня, що сигналізує про тривогу. Крива ф’ючерсів VIX вказує на очікувану тривалу нестабільність.

Аналітики, підприємці та банкіри говорять про «бульбашку ШІ»: розмови про AGI, «перекроювання» економіки та трильйонні інвестиції в OpenAI підживлюють сумніви.

