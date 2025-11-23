  1. В мире

Фондовые рынки США падают из-за «пузыря ИИ» – чего ожидать

21:53, 23 ноября 2025
Инвесторы ожидают турбулентности на фондовом рынке из-за «пузыря» ИИ.
Фото: finclub.net
Фондовые рынки США готовятся к нестабильному концу 2025 года из-за неопределенности роста компаний в сфере искусственного интеллекта, который аналитики называют «пузырем». Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе индекс S&P 500 снизился на 4%, Nasdaq Composite — на 7% от максимумов конца октября. Резкое восстановление в пятницу 21 ноября не компенсировало потери.

Рост с апреля, вызванный ажиотажем вокруг ИИ и ожидаемым снижением ставок, сменился осторожностью. Акции технологических гигантов, таких как Oracle и Palantir, понесли значительные потери, несмотря на прибыль Nvidia.

Индекс волатильности Cboe (VIX) держится выше 20 — уровня, сигнализирующего о тревоге. Кривая фьючерсов VIX указывает на ожидаемую длительную нестабильность.

Аналитики, предприниматели и банкиры говорят о «пузыре ИИ»: разговоры об AGI, «перекроении» экономики и триллионных инвестициях в OpenAI подпитывают сомнения.

