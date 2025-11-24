«Світовий рекорд» – золотий годинник із «Титаніка» пішов з молотка за 1,78 млн фунтів

Годинник Ісидора Штрауса зупинився о 02:20 — у момент затоплення лайнера.

На аукціоні в Англії золотий кишеньковий годинник пасажира «Титаніка» Ісидора Штрауса продали за 1,78 мільйона фунтів стерлінгів. Про це повідомляє BBC.

Штраус — американський бізнесмен, співвласник Macy’s — загинув разом із дружиною Ідою під час катастрофи 1912 року. Іда відмовилася сідати в рятувальний човен без чоловіка.

Годинник марки Jules Jurgensen витягли з тіла Штрауса через кілька днів після катастрофи. Стрілки зупинилися о 02:20 — саме тоді корабель затонув. На циферблаті вигравіювані ініціали власника.

Аукціонний дім Henry Aldridge and Son Auctioneers назвав продаж «світовим рекордом» для годинника.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж заявив, що ціна відображає незмінний інтерес до історії «Титаніка» та повагу до подружжя Штраусів.

