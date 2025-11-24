  1. В мире

«Мировой рекорд» – золотые часы с «Титаника» ушли с молотка за 1,78 млн фунтов

07:18, 24 ноября 2025
Часы Исидора Штрауса остановились в 02:20 – в момент затопления лайнера.
«Мировой рекорд» – золотые часы с «Титаника» ушли с молотка за 1,78 млн фунтов
На аукционе в Англии золотые карманные часы пассажира «Титаника» Исидора Штрауса продали за 1,78 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

Штраус — американский бизнесмен, совладелец Macy’s — погиб вместе с женой Идой во время катастрофы 1912 года. Ида отказалась садиться в спасательную шлюпку без мужа.

Часы марки Jules Jurgensen извлекли из тела Штрауса через несколько дней после катастрофы. Стрелки остановились в 02:20 — именно тогда корабль затонул. На циферблате выгравированы инициалы владельца.

Аукционный дом Henry Aldridge and Son Auctioneers назвал продажу «мировым рекордом» для часов.

Аукционист Эндрю Олдридж заявил, что цена отражает неизменный интерес к истории «Титаника» и уважение к супругам Штраусам.

Фото: BBC

аукцион Великобритания

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

