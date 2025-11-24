«Мировой рекорд» – золотые часы с «Титаника» ушли с молотка за 1,78 млн фунтов

Часы Исидора Штрауса остановились в 02:20 – в момент затопления лайнера.

На аукционе в Англии золотые карманные часы пассажира «Титаника» Исидора Штрауса продали за 1,78 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

Штраус — американский бизнесмен, совладелец Macy’s — погиб вместе с женой Идой во время катастрофы 1912 года. Ида отказалась садиться в спасательную шлюпку без мужа.

Часы марки Jules Jurgensen извлекли из тела Штрауса через несколько дней после катастрофы. Стрелки остановились в 02:20 — именно тогда корабль затонул. На циферблате выгравированы инициалы владельца.

Аукционный дом Henry Aldridge and Son Auctioneers назвал продажу «мировым рекордом» для часов.

Аукционист Эндрю Олдридж заявил, что цена отражает неизменный интерес к истории «Титаника» и уважение к супругам Штраусам.

