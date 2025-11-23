Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару заарештували через ризик втечі

Поліція знайшла опіки на електронному браслеті.

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару затримали після рішення судді Верховного суду Александре де Мораеса. Про це повідомляє Reuters.

Болсонару перебував під домашнім арештом понад 100 днів, оскаржуючи вирок про підготовку державного перевороту після програшу на виборах 2022 року.

Суддя вказав на ризик втечі: масова акція прихильників біля будинку могла завадити поліції, а Болсонару пошкодив електронний браслет паяльником — на пристрої виявили сліди опіків. «Це створює серйозний ризик для запобіжного заходу й може дозволити йому втекти», — зазначив Мораес.

Адвокати назвали затримання «глибоко дивним», наголосивши, що зібрання було молитовним чуванням, гарантованим конституцією. Вони готують апеляцію та просять повернути домашній арешт через стан здоров’я клієнта.

Болсонару перевели до ізольованої камери федеральної поліції площею 12 кв. м із санвузлом і кондиціонером. Верховний суд розгляне пояснення сторін і затвердить або скасує арешт.

