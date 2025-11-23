  1. В мире

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару арестовали из-за риска побега

21:35, 23 ноября 2025
Полиция обнаружила ожоги на электронном браслете.
Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару арестовали из-за риска побега
Фото из открытых источников
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару задержали после решения судьи Верховного суда Александре де Мораеса. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару находился под домашним арестом более 100 дней, обжалуя приговор о подготовке государственного переворота после проигрыша на выборах 2022 года.

Судья указал на риск побега: массовая акция сторонников у дома могла помешать полиции, а Болсонару повредил электронный браслет паяльником — на устройстве обнаружили следы ожогов. «Это создает серьезный риск для меры пресечения и может позволить ему сбежать», — отметил Мораес.

Адвокаты назвали задержание «глубоко странным», подчеркнув, что собрание было молитвенным бдением, гарантированным конституцией. Они готовят апелляцию и просят вернуть домашний арест из-за состояния здоровья клиента.

Болсонару перевели в изолированную камеру федеральной полиции площадью 12 кв. м с санузлом и кондиционером. Верховный суд рассмотрит объяснения сторон и утвердит или отменит арест.

суд арест Бразилия

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

