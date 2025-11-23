Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару арестовали из-за риска побега

Полиция обнаружила ожоги на электронном браслете.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару задержали после решения судьи Верховного суда Александре де Мораеса. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару находился под домашним арестом более 100 дней, обжалуя приговор о подготовке государственного переворота после проигрыша на выборах 2022 года.

Судья указал на риск побега: массовая акция сторонников у дома могла помешать полиции, а Болсонару повредил электронный браслет паяльником — на устройстве обнаружили следы ожогов. «Это создает серьезный риск для меры пресечения и может позволить ему сбежать», — отметил Мораес.

Адвокаты назвали задержание «глубоко странным», подчеркнув, что собрание было молитвенным бдением, гарантированным конституцией. Они готовят апелляцию и просят вернуть домашний арест из-за состояния здоровья клиента.

Болсонару перевели в изолированную камеру федеральной полиции площадью 12 кв. м с санузлом и кондиционером. Верховный суд рассмотрит объяснения сторон и утвердит или отменит арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.