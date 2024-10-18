США підтримують План перемоги України, — Білий дім

Водночас Штати продовжують детальний розгляд Плану перемоги.

Сполучені Штати Америки підтримують План перемоги України, ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі, передає Суспільне.

«Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план Президента Зеленського щодо справедливого миру», — зазначив Кірбі.

Речник зауважив, що важливою є підтримка плану перемоги українським народом.

«Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним планам Президента Зеленського», — наголосив Кірбі.

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