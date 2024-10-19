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Уряд схвалив стратегію запровадження на підприємствах звітності зі сталого розвитку

08:12, 19 жовтня 2024
Це умова в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.
Уряд схвалив стратегію запровадження на підприємствах звітності зі сталого розвитку
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку». Схвалена Стратегія визначає мету, цілі та основні завдання щодо забезпечення формування та розкриття підприємствами України інформації на основі єдиних методологічних засад, прийнятих в країнах-членах Європейського Союзу.

Як пояснюють у Мінфіні, це важлива умова в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Стратегією передбачено запровадження в Україні складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності зі сталого розвитку на підставі Європейських стандартів звітності (ESRS).

Також ідеться про запровадження в Україні процедур проведення аудиту звітності підприємств зі сталого розвитку та ефективного механізму здійснення контролю якості таких аудиторських послуг.

Реалізація Стратегії сприятиме:

  • забезпеченню відповідності законодавства України у сфері звітування із сталого розвитку вимогам законодавства Європейського Союзу в цій сфері;
  • запровадженню складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності згідно з Європейськими стандартами звітності із сталого розвитку (ESRS);
  • отриманню користувачами звітності із сталого розвитку достовірної та об’єктивної інформації, необхідної для оцінювання екологічних і соціальних аспектів діяльності підприємств та їх впливу на навколишнє природне середовище;
  • створенню рівних з підприємствами Європейського Союзу умов для діяльності українських підприємств на міжнародних ринках капіталу;
  • збільшенню обсягу залучення інвестицій в підприємства, які подають та оприлюднюють звітність зі сталого розвитку.

У Мінфіні пояснюють, що схвалення Стратегії є ключовим етапом у переході до більш відповідального і прозорого ведення бізнесу в Україні.

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ЄС Кабінет Міністрів України Мінфін

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