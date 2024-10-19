Уряд схвалив стратегію запровадження на підприємствах звітності зі сталого розвитку

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку». Схвалена Стратегія визначає мету, цілі та основні завдання щодо забезпечення формування та розкриття підприємствами України інформації на основі єдиних методологічних засад, прийнятих в країнах-членах Європейського Союзу.
Як пояснюють у Мінфіні, це важлива умова в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.
Стратегією передбачено запровадження в Україні складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності зі сталого розвитку на підставі Європейських стандартів звітності (ESRS).
Також ідеться про запровадження в Україні процедур проведення аудиту звітності підприємств зі сталого розвитку та ефективного механізму здійснення контролю якості таких аудиторських послуг.
Реалізація Стратегії сприятиме:
У Мінфіні пояснюють, що схвалення Стратегії є ключовим етапом у переході до більш відповідального і прозорого ведення бізнесу в Україні.
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