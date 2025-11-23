  1. В Україні
Росія веде війну за право на підкорення – Зеленський відповів Трампу і подякував за допомогу

19:37, 23 листопада 2025
«Головне — зупинити війну», – заявив Зеленський.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про «невдячність» України.

«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з «джавелінів», рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що війну почала і не хоче завершувати виключно Росія: «від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє».

За словами президента, Росія вбиває дорослих, викрадає дітей і кидає на штурми тих, хто у 2014 році ходив до молодшої школи.

«Важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки», — додав Зеленський.

