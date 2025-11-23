  1. У світі
Трамп назвав війну «програшною для всіх» і образився, що «керівництво України не висловило вдячності»

17:13, 23 листопада 2025
Трамп заявив, що війна в Україні «ніколи б не відбулася» за його президентства.
Трамп назвав війну «програшною для всіх» і образився, що «керівництво України не висловило вдячності»
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною «ніколи б не відбулася» за його першого терміну та за умови «сильного лідерства». Про це він написав у Truth Social.

Він стверджує, що конфлікт почався через «слабкість» адміністрації Джо Байдена та «фальсифікацію» виборів 2020 року, а Путін напав, побачивши «шанс».

«Я успадкував війну, яка ніколи не повинна була відбутися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули», – зазначив Трамп.

 За його словами, «керівництво України» не висловило вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати російську нафту. Він також зазначив, що США продають НАТО зброю для України, тоді як Байден «давав усе безкоштовно».

«Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії. США ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОДАВАТИ НАТО ВЕЛИЧЕЗНІ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ В УКРАЇНІ (КРИВИЙ ДЖО ДАВ УСЕ, БЕЗКОШТОВНО, БЕЗКОШТОВНО, БЕЗКОШТОВНО, ВКЛЮЧНО З «ВЕЛИКИМИ» ГРОШИМА!). БОЖЕ БЛАГОСЛОВІННЯ ВСІМ ЖИТТЯМ, ЯКІ БУЛИ ВТРАЧЕНІ В ЦІЙ ЛЮДСЬКІЙ КАТАСТРОФІ!», – сказав Трамп.

