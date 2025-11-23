Трамп заявил, что война в Украине «никогда бы не произошла» при его президентстве.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной «никогда бы не произошла» при его первом сроке и при условии «сильного лидерства». Об этом он написал в Truth Social.

Он утверждает, что конфликт начался из-за «слабости» администрации Джо Байдена и «фальсификации» выборов 2020 года, а Путин напал, увидев «шанс».

«Я унаследовал войну, которая никогда не должна была произойти, войну, которая является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли», — отметил Трамп.

По его словам, «руководство Украины» не выразило благодарности за усилия США, а Европа продолжает покупать российскую нефть. Он также отметил, что США продают НАТО оружие для Украины, тогда как Байден «давал все бесплатно».

«Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России. США ПРОДОЛЖАЮТ ПРОДАВАТЬ НАТО ОГРОМНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ОРУЖИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ (КРИВЫЙ ДЖО ДАЛ ВСЕ, БЕСПЛАТНО, БЕСПЛАТНО, БЕСПЛАТНО, ВКЛЮЧАЯ «БОЛЬШИЕ» ДЕНЬГИ!). БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕМ ЖИЗНЯМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ В ЭТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ!», – сказал Трамп.

