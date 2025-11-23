  1. В Украине
Россия ведет войну за право на подчинение – Зеленский ответил Трампу и поблагодарил за помощь

19:37, 23 ноября 2025
«Главное – остановить войну», – заявил Зеленский.
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о «неблагодарности» Украины.

«Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с «джавелинов», спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизни. Важно сохранять поддержку», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что войну начала и не хочет заканчивать исключительно Россия: «С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет».

По словам президента, Россия убивает взрослых, похищает детей и бросает на штурмы тех, кто в 2014 году ходил в младшую школу.

«Важно не забывать самую главную цель — остановить российскую войну и не позволить ей разгореться когда-нибудь снова. И чтобы было именно это, мир должен быть достойным. Только в этом году Путин уже отправил на смерть сотни тысяч своих людей, чтобы оккупировать процент или несколько процентов украинской территории. И это делает Россия, у которой и так своей международно признанной территории больше, чем у кого-либо в мире. Такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что для них речь идет не о территории, не о том, как ведет себя тот или иной сосед России, а о «праве на войну» для России, о «праве на подчинение» других, о фундаментальном отсутствии безопасности», — добавил Зеленский.

США россия Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

