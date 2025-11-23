  1. У світі

Ілон Маск розпрощався з DOGE: департамент ефективності уряду США закрито достроково

19:19, 23 листопада 2025
Департамент DOGE розформовано за 8 місяців до завершення терміну.
Ілон Маск розпрощався з DOGE: департамент ефективності уряду США закрито достроково
Фото: Reuters
Заснований Ілоном Маском Департамент ефективності уряду США (DOGE) розформовано на 8 місяців раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє Reuters.

Директор Офісу з управління персоналом Скотт Купор заявив, що DOGE «більше не існує». Підрозділ мав працювати до липня 2026 року, але мета скорочення витрат, за його словами, зникла.

DOGE заявляв про скорочення витрат на десятки мільярдів доларів, але експерти не змогли перевірити ці дані через відсутність публічного звіту.

Представники адміністрації Дональда Трампа не коментували розформування, навіть після публічної сварки Маска з Трампом, після якої Маск покинув Вашингтон.

США уряд Ілон Маск

