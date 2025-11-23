Илон Маск распрощался с DOGE: департамент эффективности правительства США закрыт досрочно

Департамент DOGE расформирован за 8 месяцев до окончания срока.

Фото: Reuters

Основанный Илоном Маском Департамент эффективности правительства США (DOGE) расформирован на 8 месяцев раньше, чем планировалось. Об этом сообщает Reuters.

Директор Офиса по управлению персоналом Скотт Купор заявил, что DOGE «больше не существует». Подразделение должно было работать до июля 2026 года, но цель сокращения расходов, по его словам, исчезла.

DOGE заявлял о сокращении расходов на десятки миллиардов долларов, но эксперты не смогли проверить эти данные из-за отсутствия публичного отчета.

Представители администрации Дональда Трампа не комментировали расформирование, даже после публичной ссоры Маска с Трампом, после которой Маск покинул Вашингтон.

