Внутрішнє дослідження Meta про Facebook показало зростання депресії — проєкт припинено

Meta припинила дослідження шкоди Facebook для психічного здоров’я після виявлення негативного впливу

Фото: MediaSapiens

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta зупинила внутрішнє дослідження впливу Facebook на психічне здоров’я користувачів після виявлення негативних результатів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неотредаговані документи з позову американських шкільних округів проти Meta та інших соцмереж.

У 2020 році в межах проєкту «Меркурій» дослідники Meta разом із компанією Nielsen вивчали ефект тижневої деактивації Facebook. За висновками, учасники повідомили про зниження рівня депресії, тривоги, самотності та соціального порівняння.

Замість публікації результатів або продовження дослідження Meta припинила роботу над проєктом. У внутрішніх документах негативні висновки пояснили «спотворенням медійним наративом» навколо компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.