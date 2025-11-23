  1. В мире

Внутреннее исследование Meta о Facebook показало рост депрессии — проект прекращен

20:59, 23 ноября 2025
Meta прекратила исследование вреда Facebook для психического здоровья после выявления негативного влияния
Внутреннее исследование Meta о Facebook показало рост депрессии — проект прекращен
Фото: MediaSapiens
Компания Meta остановила внутреннее исследование влияния Facebook на психическое здоровье пользователей после выявления негативных результатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неотредактированные документы из иска американских школьных округов против Meta и других соцсетей.

В 2020 году в рамках проекта «Меркурий» исследователи Meta совместно с компанией Nielsen изучали эффект недельной деактивации Facebook. По заключению, участники сообщили о снижении уровня депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения.

Вместо публикации результатов или продолжения исследования Meta прекратила работу над проектом. Во внутренних документах негативные выводы объяснили «искажением медийным нарративом» вокруг компании.

