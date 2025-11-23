Внутреннее исследование Meta о Facebook показало рост депрессии — проект прекращен

Meta прекратила исследование вреда Facebook для психического здоровья после выявления негативного влияния

Фото: MediaSapiens

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta остановила внутреннее исследование влияния Facebook на психическое здоровье пользователей после выявления негативных результатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неотредактированные документы из иска американских школьных округов против Meta и других соцсетей.

В 2020 году в рамках проекта «Меркурий» исследователи Meta совместно с компанией Nielsen изучали эффект недельной деактивации Facebook. По заключению, участники сообщили о снижении уровня депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения.

Вместо публикации результатов или продолжения исследования Meta прекратила работу над проектом. Во внутренних документах негативные выводы объяснили «искажением медийным нарративом» вокруг компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.