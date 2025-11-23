  1. В Україні

20:35, 23 листопада 2025
Заява про виплату допомоги на поховання та недоодержаних соціальних допомог подається до органу Пенсійного фонду.
У Пенсійному фонді пояснили, чи надається допомога на поховання особі, яка здійснювала догляд
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи надається допомога на поховання особі, яка здійснювала догляд.

У відомстві підкреслили, що у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства, члену її сім’ї або особі, яка проводила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.

Для оформлення допомоги на поховання член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства або особа, яка проводила поховання, подає:

- заяву;

- довідку про смерть, видану органом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Заява про виплату допомоги на поховання та недоодержаних соціальних допомог подається до органу Пенсійного фонду України незалежно від зареєстрованого/ задекларованого місця проживання заявника.

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.

