  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход

20:35, 23 ноября 2025
Заявление о выплате помощи на погребение и недополученных социальных выплат подается в орган Пенсионного фонда.
В Пенсионном фонде объяснили, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход.

В ведомстве подчеркнули, что в случае смерти лица с инвалидностью с детства члену его семьи или лицу, которое проводило погребение, выплачивается на выбор: помощь на погребение в размере двухмесячной суммы назначенной государственной социальной помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» или помощь на погребение/возмещение расходов на погребение согласно другим нормативно-правовым актам.

Для оформления помощи на погребение член семьи лица с инвалидностью с детства или лицо, которое проводило погребение, подает:

  • заявление;
  • справку о смерти, выданную органом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

Заявление о выплате помощи на погребение и недополученных социальных выплат подается в орган Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного/задекларированного места проживания заявителя.

Помощь на погребение выплачивается независимо от срока обращения за ее выплатой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

ВС уточнил толкование статьи 368 УК Украины: для квалификации взятки достаточно факта вымогательства

Суд поставил точку в длительной дискуссии о том, нужно ли доказывать «неправомерность» действий должностного лица при получении взятки.

В Раде появился проект постановления, запускающий международное преследование коррупционеров и их активов

Иностранные правительства планируют привлечь к поиску и экстрадиции подозреваемых в коррупции.

Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст

Законопроект 14005 цифровизирует исполнительное производство: после оплаты долга граждане автоматически исключаются из реестра должников, а основания для взыскания жилья остаются без изменений.

В Умани майор в ТЦК хотел продавать аспиранту духовной академии его законную отсрочку за $3000: суд вынес приговор

Аспиранту духовной академии хотели продать его же право.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]