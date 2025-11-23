В Пенсионном фонде объяснили, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход

Заявление о выплате помощи на погребение и недополученных социальных выплат подается в орган Пенсионного фонда.

Фото: volynnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход.

В ведомстве подчеркнули, что в случае смерти лица с инвалидностью с детства члену его семьи или лицу, которое проводило погребение, выплачивается на выбор: помощь на погребение в размере двухмесячной суммы назначенной государственной социальной помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» или помощь на погребение/возмещение расходов на погребение согласно другим нормативно-правовым актам.

Для оформления помощи на погребение член семьи лица с инвалидностью с детства или лицо, которое проводило погребение, подает:

заявление;

справку о смерти, выданную органом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

Заявление о выплате помощи на погребение и недополученных социальных выплат подается в орган Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного/задекларированного места проживания заявителя.

Помощь на погребение выплачивается независимо от срока обращения за ее выплатой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.