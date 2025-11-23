В Пенсионном фонде объяснили, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, предоставляется ли помощь на погребение лицу, которое осуществляло уход.
В ведомстве подчеркнули, что в случае смерти лица с инвалидностью с детства члену его семьи или лицу, которое проводило погребение, выплачивается на выбор: помощь на погребение в размере двухмесячной суммы назначенной государственной социальной помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» или помощь на погребение/возмещение расходов на погребение согласно другим нормативно-правовым актам.
Для оформления помощи на погребение член семьи лица с инвалидностью с детства или лицо, которое проводило погребение, подает:
- заявление;
- справку о смерти, выданную органом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.
Заявление о выплате помощи на погребение и недополученных социальных выплат подается в орган Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного/задекларированного места проживания заявителя.
Помощь на погребение выплачивается независимо от срока обращения за ее выплатой.
