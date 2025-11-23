  1. В Україні
Смерть бізнесмена Аднана Ківана в клініці «Одрекс»: суд розгляне апеляційну скаргу щодо арешту онкологині Бєлоцерковської

20:23, 23 листопада 2025
Київський апеляційний суд розгляне пом’якшення арешту лікарці, якій інкримінують фатальні помилки.
Київський апеляційний суд у понеділок, 24 листопада, розгляне апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду про цілодобовий домашній арешт лікарці-онкологу Марині Бєлоцерковській. Про це пише УНН.

Обставини справи

За даними Офісу Генпрокурора, упродовж травня – жовтня 2024 року потерпілий проходив лікування в цьому медичному закладі. Порушення під час лікування бізнесмена Аднана Ківана в одеській клініці «Одрекс» спричинили його смерть. Двом лікарям клініки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть). За даними ЗМІ, мова йде про — онколога Марину Бєлоцерковську та хірурга Віталія Русакова.

Висновки експертизи

Комісійна судово-медична експертиза встановила, що лікарі не відреагували на ознаки ускладнень і не вжили необхідних заходів. Помилки перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю Ківана.

За даними джерел УНН, хірург Русаков не призначив антибіотики після операції, ігнорував симптоми сепсису, а Бєлоцерковська проводила протипоказану хіміотерапію.

Запобіжні заходи та реакція суспільства

Печерський суд обрав обом цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд пізніше пом’якшив запобіжний захід Русакову до нічного.

Таке рішення викликало обурення: Русаков демонстрував браслет, сміявся в суді та викладав фото на тлі роялю. Родичі інших померлих пацієнтів «Одрекс» звинувачують хірурга в цинізмі.

Коментатори зазначають, що нічний арешт через комендантську годину фактично не є обмеженням.

