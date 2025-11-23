  1. В Украине
Смерть бизнесмена Аднана Кивана в клинике «Одрекс»: суд рассмотрит апелляционную жалобу об аресте онколога Белоцерковской

20:23, 23 ноября 2025
Киевский апелляционный суд рассмотрит смягчение ареста врачу, которой инкриминируют фатальные ошибки.
Смерть бизнесмена Аднана Кивана в клинике «Одрекс»: суд рассмотрит апелляционную жалобу об аресте онколога Белоцерковской
Киевский апелляционный суд в понедельник, 24 ноября, рассмотрит апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда о круглосуточном домашнем аресте врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Об этом пишет УНН.

Обстоятельства дела

По данным Офиса Генпрокурора, в течение мая – октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении. Нарушения во время лечения бизнесмена Аднана Кивана в одесской клинике «Одрекс» привели к его смерти. Двум врачам клиники сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть). По данным СМИ, речь идет об онкологе Марине Белоцерковской и хирурге Виталии Русакове.

Выводы экспертизы

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что врачи не отреагировали на признаки осложнений и не приняли необходимых мер. Ошибки находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью Кивана.

По данным источников УНН, хирург Русаков не назначил антибиотики после операции, игнорировал симптомы сепсиса, а Белоцерковская проводила противопоказанную химиотерапию.

Меры пресечения и реакция общества

Печерский суд избрал обоим круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд позже смягчил меру пресечения Русакову до ночного.

Такое решение вызвало возмущение: Русаков демонстрировал браслет, смеялся в суде и выкладывал фото на фоне рояля. Родственники других умерших пациентов «Одрекс» обвиняют хирурга в цинизме.

Комментаторы отмечают, что ночной арест из-за комендантского часа фактически не является ограничением.

суд арест Одесса апелляция Киевский апелляционный суд больница

