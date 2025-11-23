На Прикарпатті нетверезий водій намагався підкупити поліцейського $300 – що вирішив суд

Водій, який відмовився від огляду на сп’яніння, отримав штраф 17 тисяч гривень.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області у справі № 345/6213/24 визнав винним водія у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі), та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Обставини справи

6 жовтня 2024 року близько 17:07 в с. Голинь Калуського району водій автомобіля Citroën з ознаками алкогольного сп’яніння відмовився проходити освідування на стан сп’яніння. Після повідомлення поліцейським про складання протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій словесно запропонував неправомірну вигоду та поклав на передню панель службового автомобіля три купюри номіналом 100 доларів США кожна (загалом еквівалент 12 366,06 грн за курсом НБУ) за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Поліцейський відмовився від неправомірної вигоди, повідомив про факт на лінію 102, викликав слідчо-оперативну групу та склав адміністративний протокол.

Що вирішив суд

Обвинувачений у суді вину визнав повністю, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю правопорушення. Суд врахував пом’якшувальну обставину (щире каяття та сприяння розкриттю) та обтяжуючу (вчинення правопорушення в стані алкогольного сп’яніння).

Три купюри по 100 доларів США конфісковано в дохід держави. З обвинуваченого стягнуто 4775,4 грн витрат за проведення технічної експертизи документів. Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 8 жовтня 2024 року, скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.

