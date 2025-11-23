В Прикарпатье нетрезвый водитель пытался подкупить полицейского $300 – что решил суд

Водитель, отказавшийся от освидетельствования на опьянение, получил штраф 17 тысяч гривен.

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области по делу № 345/6213/24 признал виновным водителя в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Обстоятельства дела

6 октября 2024 года около 17:07 в с. Голинь Калушского района водитель автомобиля Citroën с признаками алкогольного опьянения отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. После сообщения полицейским о составлении протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП, водитель словесно предложил неправомерную выгоду и положил на переднюю панель служебного автомобиля три купюры номиналом 100 долларов США каждая (всего эквивалент 12 366,06 грн по курсу НБУ) за непривлечение к административной ответственности.

Полицейский отказался от неправомерной выгоды, сообщил о факте на линию 102, вызвал следственно-оперативную группу и составил административный протокол.

Что решил суд

Обвиняемый в суде вину признал полностью, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию правонарушения. Суд учел смягчающее обстоятельство (искреннее раскаяние и содействие раскрытию) и отягчающее (совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения).

Три купюры по 100 долларов США конфискованы в доход государства. С обвиняемого взыскано 4775,4 грн расходов за проведение технической экспертизы документов. Арест, наложенный постановлением следственного судьи от 8 октября 2024 года, отменен.

Приговор может быть обжалован в Ивано-Франковском апелляционном суде в течение 30 дней.

