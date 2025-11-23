Стубб і Мелоні обговорили з Трампом 28-пунктовий план припинення війни в Україні — Bloomberg

За словами президента Фінляндії, Європа не може бути відсторонена від рішень.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Фінляндії Александер Стубб разом із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо американського 28-пунктового плану завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Стубб, який, як пише видання, має добрі відносини з Трампом, відмовився розкривати деталі, але в інтерв’ю Bloomberg TV на саміті G20 у Йоганнесбурзі наголосив, що переговори потребують терпіння. Європейські країни не знали про пропозицію США до її оприлюднення.

«Зараз головне - досягти припинення вогню», — сказав Стубб. Він додав, що 11 країн, включно з Канадою та Японією, ведуть переговори з США, і підтримка України відповідає стратегічним інтересам Америки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.