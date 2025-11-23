Стубб и Мелони обсудили с Трампом 28-пунктовый план прекращения войны в Украине — Bloomberg

По словам президента Финляндии, Европа не может быть отстранена от решений.

Президент Финляндии Александер Стубб вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу американского 28-пунктового плана завершения войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Стубб, который, как пишет издание, имеет хорошие отношения с Трампом, отказался раскрывать детали, но в интервью Bloomberg TV на саммите G20 в Йоханнесбурге подчеркнул, что переговоры требуют терпения. Европейские страны не знали о предложении США до его обнародования.

«Сейчас главное — достичь прекращения огня», — сказал Стубб. Он добавил, что 11 стран, включая Канаду и Японию, ведут переговоры с США, и поддержка Украины соответствует стратегическим интересам Америки.

