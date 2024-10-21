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Забезпечення стійкості системи вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію — оновлений меморандум з МВФ

17:38, 21 жовтня 2024
Оновлений меморандум з МВФ допускає підвищення тарифів на газ та електроенергію.
Забезпечення стійкості системи вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію — оновлений меморандум з МВФ
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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України, завдяки якому Україна може розраховувати на 1,1 мільярд доларів.

Як зазначається у розділі оновленого Меморандуму, присвяченому реформі енергетичного сектора, потенційні заходи щодо реформування, якщо це дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (залежно від нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам за наявності доступних бюджетних ресурсів.

Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетичному секторі вимагатиме, серед іншого, відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

Крім того, забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно розподіляючи адекватні та цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

Кабмін затвердить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом впровадження на період після воєнного стану. Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектору за погодженням з Європейською Комісією.

Також у документі зазначається, що компанії централізованого теплопостачання накопичили значну заборгованість перед Нафтогазом через різницю в тарифах і вплив війни.

Планується проаналізувати заборгованість і фінансовий стан за допомогою перевірки авторитетною аудиторською фірмою, яка дослідить заборгованість до та після лютого 2022 року. Дослідження планується на кінець жовтня 2024 року. «Це допоможе прояснити суму заборгованості та фінансову ситуацію, включаючи причини накопичення заборгованості, напередодні опалювального сезону 2024/25» - зазначено у документі.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», оновлений Меморандум також передбачає пенсійну реформу і створення нового Вищого суду з розгляду публічно-правових спорів.

Автор: Наталя Мамченко

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МВФ

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