Україна повинна готувати пенсійну реформу і переглянути законодавство щодо спеціальних пенсій

Нові домовленості з МВФ передбачають вжиття заходів для мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями, та обмеження спецпенсій.

Фото: зустріч міністра фінансів Сергія Марченка з представниками МВФ

Оновлені домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ), за якими Україна отримає 1,1 млрд доларів, передбачають майбутню пенсійну реформу.

Так, у документі, оприлюдненому МВФ, йдеться про те, що Україна надалі має вживати заходів для мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями.

«Хоча пенсійна реформа до COVID-19 вирішувала проблеми стабільності, пов’язані зі старінням, вона не зменшила надзвичайної складності пенсійної системи. Неясність закону призвела до численних судових справ із негативними наслідками для бюджету» - зазначає МВФ.

Вочевидь, саме про це після відповідних зустрічей з делегацією МВФ казав міністр фінансів Сергій Марченко, який звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.

Отже, як вказує МВФ, «щоб досягти більшої правової визначеності, уникнути додаткового тиску на витрати на пенсії, спричиненого юридичною невизначеністю, та запобігти створенню додаткової складності законодавства, органи української влади розглядають:

законодавчі поправки для усунення неясності у випадках, коли закони, пов’язані з пенсійним забезпеченням, визнаються неконституційними, та

нове законодавство, яке забороняє вносити зміни до пенсійної системи через непов’язані закони (тобто, поза законом про пенсійне забезпечення).

Органи влади також планують заходи на найближчу перспективу для досягнення економії пенсійних видатків шляхом:

зміни індексації деяких пенсій, які наразі прив’язані до заробітної плати;

покращення адресності певних доплат до пенсій; та

обмеження сум пенсії, які можна отримати на додаток до прав, отриманих за рахунок внесків (вочевидь, маються на увазі спецпенсії – прим. ред).

Україна, зі свого боку, в цих домовленостях зазначає, що «ми вживаємо заходів для пом’якшення фіскальних ризиків, пов’язаних зі складністю пенсійної системи. Наша пенсійна реформа до COVID-19 вирішувала проблеми стійкості, пов’язані зі старінням, але не вирішувала складність пенсійної системи. Неясність закону породила численні судові справи з несприятливими для бюджету наслідками. Щоб досягти більшої правової визначеності та уникнути додаткового тиску на витрати на пенсії, спричиненого невизначеністю законодавства, ми подамо до парламенту до кінця березня 2025 року:

внесення змін до законодавства щодо негайного набрання чинності частиною 5 статті 61 Закону 3354 (вочевидь, тут йдеться про ч. 5 ст. 61 закону про правотворчу діяльність, яка передбачає, що визнання нормативно-правового акта або окремого його структурного елемента неконституційним, або таким, що втратив чинність, не відновлює дію нормативно-правового акта або його окремого структурного елемента, що діяв до набрання чинності нормативно-правовим актом або окремим його структурним елементом, що визнаний неконституційним, або таким, що втратив чинність)

нове законодавство, яке забороняє будь-які зміни в пенсійній системі через непов’язане законодавство (тобто поза рамками пенсійного законодавства)».

«Ми утримаємося від ухвалення будь-якого нового законодавства, яке призвело б до виникнення додаткових умовних зобов’язань, пов’язаних із пенсійним забезпеченням» - йдеться у зобов’язаннях України.

МВФ вважає, що українська влада повинна запровадити Національну стратегію доходів та ключові пенсійні реформи.

Україна у домовленостях вказує, що за допомогою Світового банку готує зміни до пенсійної системи та механізмів підтримки незахищених верств населення.

«Протягом наступних кількох років ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для вдосконалення та спрощення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

Повторюємо, що будь-які запропоновані поправки до законодавства, які призведуть до збільшення пенсійних видатків, повинні супроводжуватися середньостроковим фіскальним аналізом і аналізом стійкості боргу, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України.

Ми утримаємося від:

запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;

надання додаткових дискреційних прав на користь збільшення;

та змін, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

Найближчим часом ми вживатимемо заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів, крім внеску до пенсії.

Також ми запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.

Крім того, ми покращимо адресність і запобігатимемо зловживанню певними надбавками до пенсій, уточнивши критерії відповідності».

Також Україна зобов’язалася працювати над подальшим посиленням адресності та перевірки матеріального становища соціально незахищених верств населення. «За підтримки Світового банку, в тому числі через програмну позику, ми працюємо над законопроектами щодо закріплення різних видів соціальних виплат. Зокрема, ми вивчаємо варіанти об’єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет на основі індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, ВПО чи не ВПО). У цьому контексті ми також підвищили поріг доходу для відповідності програмі гарантованого мінімального доходу» - йдеться у документі.

Кабмін негайно інформуватиме співробітників МВФ про створення або будь-яку очікувану зміну класифікації будь-яких нових фондів, програм або організацій.

Слід зазначити, що раніше непрофільним законом 3886-ІХ про «декриміналізацію» дрібних крадіжок Верховна Рада внесла зміни у пенсійні гарантії працівників Державного бюро розслідувань (законопроект 11068).

Зокрема були внесені зміни до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині надання особам начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань права на пенсійне забезпечення за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», надання зазначеним особам права на призначення дострокової пенсії за віком (після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок), якщо вони брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України; визначення для них платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Автор: Наталя Мамченко

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