Перегляд судових рішень у зв’язку із встановленням ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справ судом — практика ВП ВС

До дайджесту внесені справи, розглянуті ВП ВС у порядку адміністративного, господарського, цивільного та кримінального судочинства.

Верховний Суд оприлюднив дайджест основних правових висновків, зроблених Великою Палатою Верховного Суду під час розгляду справ про перегляд судових рішень у зв’язку із встановленням ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань при їх вирішенні судами, зокрема:

- у справах, розглянутих у порядку адміністративного судочинства;

- у справах, розглянутих у порядку господарського судочинства;

- у справах, розглянутих у порядку цивільного судочинства;

- у справах, розглянутих у порядку кримінального судочинства;

- у справах, розглянутих у порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- щодо процесуальних питань, пов’язаних з відкриттям провадження з перегляду судових рішень з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справ судом.

Для зручності користування у змісті дайджесту є активні посилання на судові рішення, у яких Велика Палата Верховного Суду сформулювала ці правові висновки, а також на відповідні рішення ЄСПЛ.

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