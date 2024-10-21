Пересмотр судебных решений в связи с установлением ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дел судом — практика БП ВС

Верховный Суд обнародовал дайджест основных правовых выводов, сделанных Большой Палатой ВС при рассмотрении дел о пересмотре судебных решений в связи с установлением ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при их решении судами, в частности:
- по делам, рассмотренным в порядке административного судопроизводства;
- по делам, рассмотренным в порядке хозяйственного судопроизводства;
- по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства;
- по делам, рассмотренным в порядке уголовного судопроизводства;
- по делам, рассмотренным в порядке Кодекса Украины об административных правонарушениях;
- по процессуальным вопросам, связанным с открытием производства по пересмотру судебных решений на основании установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дел судом.
Для удобства использования в содержании дайджеста есть активные ссылки на судебные решения, в которых Большая Палата Верховного Суда сформулировала эти правовые выводы, а также на соответствующие решения ЕСПЧ.
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