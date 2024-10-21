Пересмотр судебных решений в связи с установлением ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дел судом — практика БП ВС

В дайджест внесены дела, рассмотренные БП ВС в порядке административного, хозяйственного, гражданского и уголовного судопроизводства.

Верховный Суд обнародовал дайджест основных правовых выводов, сделанных Большой Палатой ВС при рассмотрении дел о пересмотре судебных решений в связи с установлением ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при их решении судами, в частности:

- по делам, рассмотренным в порядке административного судопроизводства;

- по делам, рассмотренным в порядке хозяйственного судопроизводства;

- по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства;

- по делам, рассмотренным в порядке уголовного судопроизводства;

- по делам, рассмотренным в порядке Кодекса Украины об административных правонарушениях;

- по процессуальным вопросам, связанным с открытием производства по пересмотру судебных решений на основании установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дел судом.

Для удобства использования в содержании дайджеста есть активные ссылки на судебные решения, в которых Большая Палата Верховного Суда сформулировала эти правовые выводы, а также на соответствующие решения ЕСПЧ.

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