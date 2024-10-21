На Житомирщині засудили чоловіка, який жорстоко вбив матір та намагався спалити тіло в печі

За жорстоке вбивство літньої матері чоловік проведе 15 років за ґратами.

Фото: поліція

На Житомирщині засудили 50-річного мешканця м. Андрушівки, який жорстоко вбив та розчленував матір. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

Суд визнав чоловіка винним в убивстві матері, вчиненому з особливою жорстокістю, та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів (справа №274/770/24).

Ідеться про резонансне убивство 86-річної жительки міста Андрушівки, яке сталося у квітні цього року. Тоді правоохоронці, які прибули на виклик сусідів, застали закривавленого сина потерпілої, який забив вікна та двері будинку, у якому мешкав удвох з матір′ю, та нікого всередину не впускав. Потерпілу поліцейські виявили у будинку неживою, у неї були ампутовані рука та голова. Чоловіка затримали за підозрою в убивстві, а згодом висунули йому обвинувачення.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілій було нанесено не менше 40 ударів тупим предметом по всьому тілу. Крім того, жінці різали ноги, рубали руки, а потім за допомогою сокири ампутували руку та голову, коли вона була ще живою. Знущання над літньою жінкою тривало близько 12 годин, тож вона відчувала сильний біль та страждання. Щоб приховати сліди злочину, обвинувачений намагався спалити відрубані частини тіла своєї матері у печі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину у вбивстві, але частково. Він зізнався, що причетний до смерті рідної людини, мовляв, мати захлинулась, коли він уранці напоїв її бражкою.

А от проламав ребра та відрубував частини тіла, коли жінка була вже неживою. Навіщо зробив це, пояснити не зміг. Проте винуватість обвинуваченого повністю підтверджується сукупністю зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів, серед яких покази свідків, дані протоколів, висновки СМЕ, а також судово-психіатричної експертизи, яка показала, що обвинувачений на час вчинення особливо тяжкого злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що особливо тяжкий злочин скоєно щодо людини похилого віку та члена сім′ї, у стані алкогольного сп′яніння, що є обставинами, які обтяжують покарання. І лише те, що обвинувачений жодного разу не притягався ані до кримінальної, ані до адміністративної відповідальності, не дало суду достатніх підстав для призначення найбільш суворого виду покарання – довічного позбавлення волі.

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