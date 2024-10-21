Якою діяльністю можна займатися публічним службовцям, а якою – ні

Офіс доброчесності НАЗК роз'яснив, які обмеженнях щодо суміщення та сумісництва існують для публічних службовців.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. На цьому наголосили у Офісі доброчесності НАЗК.

Наприклад, якщо ФОП, який до цього вів власний бізнес, почав працювати державним службовицем, то тепер він не може продовжувати підприємницьку діяльність. Адже закон чітко регулює, що держслужбовці не можуть займатися підприємницькою діяльністю.

Відтак, тепер необхідно протягом 15 робочих днів з дня призначення на посаду подати відповідну заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності як ФОП.

Якою ж діяльністю тоді займатися можна?

Дозволена:

викладацька діяльність;

наукова та творча діяльність;

медична практика;

інструкторська та суддівська практика зі спорту.

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