Какой деятельностью можно заниматься публичным служащим, а какой – нет

Офис добродетели НАПК разъяснил, какие ограничения по совмещению и совместительству существуют для публичных служащих.

Лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещено заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью. Об этом заявили в Офисе добродетели НАПК.

К примеру, если ФЛП, который до этого вел собственный бизнес, начал работать государственным служащим, то теперь он не может продолжать предпринимательскую деятельность. Ведь закон четко регулирует, что госслужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью.

Теперь необходимо в течение 15 рабочих дней со дня назначения на должность подать соответствующее заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности как ФЛП.

Какой же деятельностью тогда можно заниматься?

Разрешается:

преподавательская деятельность;

научная и творческая деятельность;

медицинская практика;

инструкторская и судейская практика по спорту.

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